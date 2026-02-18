ミクロン精密はストップ高。１７日取引終了後、８万株（自己株式を除く発行済み株数の１．７％）を上限に１８日朝の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）で自社株を取得すると発表。これが好感されている。 買い付け価格は１７日終値の２２６５円。東証の自己株式立会外買付取引情報によると、ミクロンは予定通り買い付けを実施し、７万６１００株を取得した。 出所：MINKABU PRESS