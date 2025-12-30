クラブが公式発表FC東京が12月30日、DF長友佑都と明治安田J1百年構想リーグ期間の契約更新に合意したことを発表した。長友は4文字のコメントで決意。「正面突破」とワールドカップイヤーに向けて力を込めた。長友は今季左右のサイドバックとしてプレーし、リーグ戦27試合に出場した。7月のリーグ第19節の浦和レッズ戦（3-2）では圧巻の2アシスト。長友自身もシーズン終了後に「このパフォーマンスでやっていけるという確信を持