高市早苗首相の「台湾有事」発言に猛反発する中国は、今後どんな動きに出るのか。拓殖大学客員教授の名越健郎さんは「中国は台湾統一工作で盟友ロシアに同調を求める動きを強めている。ただ、伝統的に相互不信がある中露関係は一筋縄ではいかないようだ」という――。写真提供＝Xinhua／ABACA／共同通信イメージズ2025年9月2日、中国の首都北京の人民大会堂でロシアのプーチン大統領と会談した習近平中国国家主席 - 写真提供＝Xinh