親族で主導するリーダーを決める「とくに田舎の場合、『不動産は価値のあるもの』というこれまでの常識がどんどん通用しなくなっています。実家を処分するなら、なるべく早いほうが良いのです」『丸わかり 実家じまい』著者で実家じまいアドバイザーの永野彰一氏はそう語るが、親にいきなり「価値があるうちに早く売って！」と言っても、思い出が詰まった家をすぐに手放してもらうのは難しい。いざ実家じまいをしようと決めたとき