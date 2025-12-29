韓国の女性４人組グループ・ａｅｓｐａのＮＩＮＧＮＩＮＧが、大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」（総合、後７・２０）の出場を辞退したことが２９日、分かった。体調不良が続き、病院で診察を受けた結果、インフルエンザへの感染が確認され、十分な休養が必要と診断されたという。紅白はＫＡＲＩＮＡ、ＧＩＳＳＥＬＥ、ＷＩＮＴＥＲの３人で出演する。なお公式サイトでは、ＮＩＮＧＮＩＮＧが過去にＳＮＳで投稿した内