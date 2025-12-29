中国軍は29日、台湾を取り囲む形で軍事演習を始めました。中国軍が台湾周辺で軍事演習を行うのはことし4月以来となります。29日朝、演習開始を宣言した中国軍はさっそく、その様子とする映像も公開しました。映像は入念に編集されていて、台湾側を心理的に追い込む狙いがあるとみられます。中国軍などによりますと、演習は台湾を取り囲む形で29日から2日間実施され、すでに艦船や爆撃機、無人機などを使った攻撃の訓練を行ったとい