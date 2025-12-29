由仁町の養鶏場で死んだニワトリが高病原性鳥インフルエンザの疑いがあるとして、道はおよそ6300羽の殺処分を始めました。道によりますと、2025年12月28日に由仁町の養鶏場から「死亡している鶏が増えた」と空知家畜保健衛生所へ通報がありました。きょう開催された道の対策会議では遺伝子検査から高病原性鳥インフルエンザの疑いと判定されたことが報告され、養鶏場のニワトリおよそ6300羽の殺処分を決定しました。殺処分は29日中