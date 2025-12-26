今年２月に続き値上げとなるシウマイ弁当（崎陽軒提供）崎陽軒（横浜市西区）は２６日、シウマイなど１２３品目を来年２月１日から値上げすると発表した。原材料や包装資材の高騰、物流費上昇などを受けた措置で、改定は４年連続。「昔ながらのシウマイ１５個入」は７００円から７４０円に、「シウマイ弁当」は１０７０円から１１８０円となる。シウマイや弁当類のほか、月餅などの菓子類、ギフトセットも対象。値上げ幅は１０