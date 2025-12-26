白血病の病態に急性骨髄性白血病があります。急性骨髄性白血病は、急に症状が発生するうえ、進行が速いため早期発見・早期治療が必要な病気です。 白血病と聞くと不治の病を想像してしまいがちですが、医学の進歩で死亡率は年々減少傾向にあります。 最近疲れやすくなったと感じる場合や息切れや貧血症状が酷くなったと感じる場合は、医療機関を受診して検査を受けるようにしましょう。 急性骨髄性白血病の検査は骨髄穿刺が必要