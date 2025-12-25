大分県県内はこの冬一番の強い寒気の影響で、北部と西部では26日未明から朝にかけて山地を中心に大雪となるおそれがあります。 【写真を見る】大分県内に今冬一番の強い寒気26日にかけ北部・西部で大雪のおそれ 気象台によりますと、冬型の気圧配置が強まり、九州北部地方の上空1500メートルには26日にかけて、マイナス12度以下の強い寒気が流れ込む見込みです。 26日午後6時までの24時間に予想される降雪量は多いとこ