クリスマスのチキンは準備万端！でも、「あとはどうしよう？」と直前に焦ってしまったり、「物足りないからもう一品欲しい！」と急に思いついたり……。何かと忙しい年の瀬のせいで、当日に慌ててしまいがちですよね。今回は、そんな時に時間をかけずにプラスできる、頼れるクリスマスディナーにおすすめのメニューをご紹介します。クリスマスのテーブルを素早く＆より華やかに「時短パーティーメニュー」3分でできちゃう「おつま