前編記事『住宅着工が4年で「5分の1」の大激減…バブル崩壊後の日本より酷い、中国不動産市場の「絶望的な惨状」』で見てきたように、中国の成長をけん引していた投資頼みのモデルには限界がきている。それを象徴する出来事もあった。12月15日中国国家統計局の発表によれば、インフラ、公共施設等への固定資産投資が初めて通年でマイナスになったという。高まるリスク投資低迷の影響は金融市場にも及んでいる。中国人民銀行（中央