中国の北京に拠点を置くAI企業のZ.aiがコーディング特化のAIモデル「GLM-4.7」を2025年12月22日にリリースしました。GLM-4.7はモデルデータを無料で公開するオープンモデルでありながら、一部のテストでGemini 3.0 ProやGPT-5.1 highを超える性能を示しています。GLM-4.7: Advancing the Coding Capabilityhttps://z.ai/blog/glm-4.7GLM-4.7は前世代のGLM-4.6と比べて大幅な性能向上を実現しており、生成するウェブページなどのUI