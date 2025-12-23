中国メディアは、来年1月の日本と中国を結ぶ航空便について、およそ40%が運休になっていると報じました。中国政府による渡航自粛の呼びかけが引き続き影響しているものとみられます。中国メディアによりますと、来年1月の日本と中国を結ぶ航空便について、全体の40.4%にあたる2195便が運休になっているということです。また、少なくとも今後2週間、大阪と瀋陽や福岡と南京を結ぶ便など46路線で全便が運休になっていると伝えていま