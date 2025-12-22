酒田市の亀ケ崎コミュニティ防災センターの敷地内でおととし春から去年11月までの間に最大で900リットルと推定される灯油が流出し、施設の水道水が汚染されていることが分かりました。これまでに健康被害は報告されていません。酒田市まちづくり推進課によりますと酒田市亀ヶ崎三丁目の「亀ケ崎コミュニティ防災センター」で水道水が「石油のにおいがする」という情報があり、9日、市上下水道部が水質検査したところ、