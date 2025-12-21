漫才日本一を決める「M−1グランプリ2025」決勝戦が21日、ABCテレビ・テレビ朝日系で生放送され、結成9年目で初めて決勝に進出した「たくろう」が初優勝を飾り、1万1521組の頂点に立った。ファーストラウンドでは2位となる861点を獲得してファイナルラウンドに進出。ドンデコルテ、エバースとの三つ巴決戦では審査員9人中8票を獲得し、圧倒的な強さで大逆転劇を演じた。今回初めて審査員を務めたお笑いコンビ「フットボール