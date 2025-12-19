【HG 1/144 ガンダムザガン】 12月6日 発売 価格：3,080円 スマホゲーム「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ ウルズハント」に登場するモビルスーツ「ガンダムザガン」が立体化され、12月6日に発売された。 「HG 1/144 ガンダムザガン」。12月6日発売。価格は3,080円 「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ ウルズハント」の72機存在するガンダム・フレ&#12