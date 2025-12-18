今年のクリスマスは一人で過ごすことになりそう…。その可能性が濃厚になっても、諦めるのはまだ早いかもしれません。誰かに誘ってもらいたければ、まずは「何も予定がないこと」のアピールを頑張っておきたいところです。そこで今回は、『オトメスゴレン』読者の女性へのアンケート調査を参考に、「『今年のクリスマスは一人かも』をアピールするLINE」をご紹介します。【１】「この時期、なんだか寂しくなる（笑）」「クリスマス