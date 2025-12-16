お笑い芸人の狩野英孝（43）が17日に更新された自身のYouTubeチャンネルで人間ドックの胃カメラでパニック状態となったことを振り返った。今回は狩野と同チャンネルのスタッフ2人が人間ドックを受診する様子が配信された。眼底・眼圧検査を終え、次の検査を待っていると「俺、昔番組で人間ドックに行った時…」と切り出した。人間ドックを受診した際に「胃カメラ眠るやつだった。眠ってて、その間に胃カメラ終わらせるって聞