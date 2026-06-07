なでしこ長谷川唯が感じる「現役目線に近い距離感」なでしこジャパン（日本女子代表）は6月6日に行われた国際親善試合で南アフリカ女子代表に5-0の快勝を収めた。新体制となって間もないチームだが、新たにコーチ陣に加わった内田篤人氏の存在が、選手たちにさっそく好影響を与えているようだ。なかでもMF長谷川唯は、元日本代表選手である新たな指導者が加わったことによるチームの雰囲気の変化を前向きに捉えている。「（内田