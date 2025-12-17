先月（11月）、日本を訪れた中国人観光客はおよそ56万人で、今年最も少なかったことがわかりました。政府観光局によりますと、先月、日本を訪れた中国人観光客は56万2600人で、去年の同じ月と比べ3％増えたものの、今年だけで見ると最も少なかった3月のおよそ66万人を大きく下回りました。先月の高市総理の台湾有事に関する答弁をめぐり、中国側が日本への渡航を自粛するよう呼びかけていることなどが影響しているということです。