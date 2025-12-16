１２月２４日付で東証グロース市場に新規上場予定のＰＲＯＮＩの公開価格が、仮条件（１７３０～１７５０円）の上限である１７５０円に決定した。 同社は、発注企業と受注企業の最適なマッチングの実現を目指すＢｔｏＢ受発注プラットフォーム「ＰＲＯＮＩアイミツ」の運営が主な事業。同プラットフォームは、営業・マーケティングといった事業部門の強化のためのサービスやＢＰＯ（ビ