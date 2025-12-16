ＤＡＩＷＡＣＹＣＬＥが３日続伸している。１５日の取引終了後、第３四半期累計（２～１０月）単独決算を発表しており、売上高１６１億５６００万円（前年同期比１３．７％増）、営業利益１３億２００万円（同４．３％増）、純利益８億３８００万円（同７．８％増）となり、通期計画に対する営業利益の進捗率が９４％に達したことが好感されている。 １４店舗の出店と２店舗の直営化で店舗数が１６店舗増となったこ