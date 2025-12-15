恋が終わりかけていると、「最近ドキドキしなくなった…」という違和感が訪れるもの。決定的な出来事がなくても、恋心は少しずつ形を変えていくものです。そこで今回は、そんな恋が終わりかけの時に見られる“サイン”を紹介します。一緒にいても“心が動かなくなる”以前なら嬉しかった言葉やメッセージに、ときめきが湧かなくなる。会っても「楽しいけど、なんか違う」と感じてしまう。嫌いになったわけじゃないのに“ときめきの