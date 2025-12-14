卓球WTTファイナルズ香港2025(10〜14日、香港)年間王者を決めるWTTファイナルズ。男子シングルス準々決勝が13日に行われ、世界ランキング5位の張本智和選手が過去勝利のない同6位のフェリックス・ルブラン選手(フランス)との死闘を制しました。国際大会のシングルスで過去0勝4敗。昨年のパリオリンピック団体戦の3位決定戦でも敗れた天敵相手に、フルゲームまでもつれる死闘の末に初勝利をあげました。試合後にインタビューに応