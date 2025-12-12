ニューストップ > スポーツニュース > 高校ラグビー界で部員不足が深刻化「都市部への一極集中」と関係者危… 高校ラグビー スポーツニュース・トピックス 共同通信 高校ラグビー界で部員不足が深刻化「都市部への一極集中」と関係者危機感 2025年12月12日 16時51分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 高校ラグビー界で部員不足が深刻化し、関係者が危機感をあらわにしている 第105回全国高校大会の島根県代表は予選なしで石見智翠館に決定 大会実行委員長は「都市部への一極集中になっている」と語った 記事を読む おすすめ記事 休みの日は一日中寝てる夫。小言も多く、イライラせっかちに！性格まで変わって困ったと思ったら「バセドウ病」でした【著者に聞く】 2025年12月10日 9時1分 介護は家族でするべきか“老老介護”が崩れた両親を持つ息子「親の面倒を見ずに薄情だと思われるような強迫観念」「施設に入れて悪化したら親を不幸にしてしまうという恐怖」複雑な心情 2025年12月6日 12時37分 楽しそうに話してたのに…「大っっ嫌いです」不機嫌な同僚の本音が怖すぎる【年下の同僚からフキハラされた話 Vol.20】 2025年12月8日 21時0分 【長谷川 知子】食べ過ぎて胃が「破裂」!?…痛みを感じづらいプラダー・ウィリー症候群（PWS）患者が抱える「突然死」のリスク 2025年12月12日 7時0分 名門女子校の感覚は昔のまま？ 女性教師に嫌われると「ママまで追い詰められる」理不尽な実態 2025年12月5日 21時25分