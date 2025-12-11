景色を変えるためにリビング・ダイニングをお片づけ【画像で見る】きれいにしまうことよりも、戻しやすいかどうかが大事！おもちゃの収納場所家族のピンチを数多く救ってきた幸せ住空間セラピスト・古堅純子さんがレタスクラブの読者をレスキュー！今回は、「子育てに追われ片づける余裕がない...」という渡邉さんのリビング・ダイニングをスッキリさせます。古堅純子さん教えてくれたのは▷古堅純子さん幸せ住空間セラピス