ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 日本テレビ、城島茂と松岡昌宏に謝罪「改めて直接、丁寧にご説明を」 テレビ 謝罪 コンプライアンス 国分太一 バラエティ 松岡昌宏 城島茂 日本テレビ デイリースポーツ 日本テレビ、城島茂と松岡昌宏に謝罪「改めて直接、丁寧にご説明を」 2025年12月10日 20時54分 リンクをコピーする 日本テレビは１０日、デイリースポーツの取材に対し、元ＴＯＫＩＯの国分太一と同局の問題に関し、城島茂と松岡昌宏に対してコメントを発表した。同局は「城島さん、松岡さんに対する状況説明などを改めて確認いたしましたところ、弊社の対応がお二人のお気持ちに寄り添った十分なものではなく、大変申し訳なく思っております」と謝罪。「日本テレビとして心からお詫びするとともに、改めて直接、丁寧にご説明をさせていただき 記事を読む おすすめ記事 過去の犯罪歴めぐる議論、チョ・ジヌン「俳優の道に終止符…責任負う」 2025年12月7日 9時30分 浦和がスコルジャ監督続投を発表「来シーズンに向けた改善については、まず…」 2025年12月9日 18時8分 ロッテ 山崎剛が入団会見「熱い応援の前で野球ができるのは楽しみ」 楽天戦力外で育成契約「まずはケガを治して支配下を」 背番号１３８ 2025年12月10日 13時49分 病気治療中の長崎MF名倉巧が契約更新「何があっても問題ないと自分を信じてる」 2025年12月6日 12時54分 羽生結弦氏の誕生日に「石川県への応援」を贈る旅の3日目は、動画コンプリート＆ポスター巡りから「観光で応援」へと駆け抜けた件。 2025年12月9日 8時0分