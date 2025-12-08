【ロサンゼルス共同】米アカデミー賞の前哨戦と位置付けられる映画賞「ゴールデン・グローブ賞」の各賞候補が8日、発表され、アニメ映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編第一章猗窩座再来」がアニメ映画賞の候補に選ばれた。