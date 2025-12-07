2児のシングルマザーでタレントの藤咲凪（26）が7日、TBS系『サンデー・ジャポン』（毎週日曜前9：54）に生出演し、再婚を発表した。【写真】2人の愛娘とともに番組出演した藤咲凪（2025年7月）スタジオで祝福された藤咲は、「アイドルをやめたタイミングで突然プロポーズしていただいて、ずっと友人だったんですけど」と明かし、「ほぼ0日婚」と表現した。お相手については「一回り年上の方で、癒し系。子どもにも優しく