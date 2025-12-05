5日午後9時19分に女子SP登場フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ上位選手が集うGPファイナルは、愛知県名古屋市のIGアリーナで4日に開幕した。女子ショートプログラム（SP）が行われる5日、世界女王がコンビニに降臨し、意外な商品を手にしていた。昨季の世界選手権を制したアリサ・リウ（米国）は5日午前、自身のインスタグラムを更新。「水を愛している」とつづり、1枚の写真を投稿した。日本のコンビニ、ファミ