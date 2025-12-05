明治は11月25日から、「ビフィズス菌OLB6378」を配合した乳児用調整粉乳「明治ほほえみ780g/2缶パック」と「同らくらくキューブ108g/540g/810g/1620g」を全国発売した。母乳で育つ乳児の腸内環境に近づけることで健康をサポートし売上目標は前年比110％を掲げる。11月18日の発表会で八尾文二郎社長は「当社の乳児用ミルク事業は重大な使命と社会的責任がある。すべての乳幼児に確かな栄養を届け、誰一人取り残さないことが明治