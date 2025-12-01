紅葉の名所として知られる、大分県豊後高田市の国宝、富貴寺大堂で30日夜からライトアップが始まり、幻想的な世界を醸し出しています。 【写真を見る】国宝・富貴寺大堂で紅葉ライトアップ開始幻想的な秋の夜を演出大分・豊後高田市 豊後高田市にある富貴寺大堂。現存する九州最古の木造建築物で国宝に指定されています。紅葉の名所としても知られていて現在はモミジやイチョウの色づきが進み昨夜から毎年恒例のライトアップ