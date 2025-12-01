ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¤ò½ª¤¨¤¿ÎÏ»Î¤¬ÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤òË¬¤ì¡¢ÅÚÉ¶¤Ç»ùÆ¸¤È¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¸å¤ÎÎÏ»Î¤¬¾®³Ø¹»¤òË¬Ìä»ùÆ¸¤ÈÅÚÉ¶¸òÎ®ÂçÊ¬ ÆüÅÄ»Ô¤ÎÄ«Æü¾®³Ø¹»¤ÏËèÇ¯¡¢ÎÏ»Î¤ò¾·¤¤¤ÆÁêËÐÂç²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£11·î28Æü¤Ë¶å½£¾ì½ê¤ò½ª¤¨¤¿Ì«Éô²°¤ÎÎÏ»Î¤é11¿Í¤¬¾®³Ø¹»¤òË¬¤ì¡¢¹»Äí¤Ë¤¢¤ëÅÚÉ¶¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¶»¤òÂß¤·¤Þ¤·¤¿¡£ »ùÆ¸¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÂç¤­¤¤Áê¼ê¤Ë¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤­¡¢³Ú