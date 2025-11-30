妻夫木聡主演の日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）。名優・佐藤浩市が演じていた山王耕造が、先週11月23日（日）放送の第7話で、逝った。そして、これまで物語をパワフルに引っ張ってきた耕造のポジションを継承することになったのが、Snow Man目黒蓮演じる耕造の隠し子・中条耕一だ。■佐藤浩市＝耕造は、最後までかっこよすぎ妻夫木、佐藤、目黒を中心に、黒木瞳、沢村一樹、津田健次郎、安藤政信、小泉孝太郎、