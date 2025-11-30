いまや音楽や動画、ゲームなどを楽しむときだけでなく、オンライン会議などでもよく使うイヤホンやヘッドホン。耳鼻科医の音良林太郎さんは「今、若くても難聴になる人が増えている。音楽や動画、映画、ゲームなどを楽しむのはよいが、イヤホンなどの使い方には注意が必要だ」という――。写真＝iStock.com／west※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／west■「耳栓は邪道」論争の危険な勘違い先日、SNSのX（エックス）で、興