¿Í´Ö¤Î¼ª¤Ï°Õ³°¤È²õ¤ì¤ä¤¹¤¯¸µ¤ËÌá¤é¤Ê¤¤¡Ä¼ªÉ¡²Ê°å¤¬Ž¢¤³¤ì¤À¤±¤Ï¤ä¤á¤ÆŽ£¤È¤¤¤¦¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î»È¤¤Êý
¢£¡Ö¼ªÀò¤Ï¼ÙÆ»¡×ÏÀÁè¤Î´í¸±¤Ê´ª°ã¤¤
ÀèÆü¡¢SNS¤ÎX¡Ê¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ç¡¢¶½Ì£¿¼¤¤ÏÀÁè¤òÌÜ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥é¥¤¥Ö¤Ç¼ªÀò¤Ê¤ó¤Æ¼ÙÆ»¡£Çú²»¤òÁ´¿È¤ÇÍá¤Ó¤Æ¤³¤½¤À¤í¤¦¡×¡£¤½¤ó¤ÊÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤¹¤«¤µ¤ºÈ¿ÏÀ¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¥×¥í¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤â¼ªÀò¤ò»È¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¤È¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤Á¤é¤Î°Õ¸«¤Ë¶¦´¶¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Âç¹¥¤¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢¿ä¤·¤Î¥é¥¤¥Ö¡Ä¡ÄÇú²»¤òÍá¤Ó¤ë½Ö´Ö¤ÏºÇ¹â¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¼ªÉ¡°ö¹¢²Ê°å¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤«¤é¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î¼ª¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ë²õ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢¤·¤«¤â°ìÅÙ²õ¤ì¤¿¤é¸µ¤ËÌá¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Î²»ÎÌ¤ÏÊ¿¶Ñ¤Ç100dB°Ê¾å¡¢¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¶á¤¯¤Ç¤Ï120dB¤ËÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£¤³¤ì¤ÏÏ«Æ¯°ÂÁ´±ÒÀ¸Ë¡¤Ç¤Ï¡ÖÁû²»¿¦¾ì¡×¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡¢¹©¾ì¤ä·úÀß¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯ºî¶È¼Ô¤Ë¤ÏËÉ²»ÊÝ¸î¶ñ¤ÎÃåÍÑ¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë²»ÎÌ¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ100dB¤Î²»¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿15Ê¬¤ÎË½Ïª¤ÇÁû²»ÀÆñÄ°¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨1¡Ë¡£
¥é¥¤¥Ö¤ÏÄÌ¾ï2¡Á3»þ´Ö¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ò´Þ¤á¤ì¤Ð¤µ¤é¤ËÄ¹»þ´Ö¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤½¤Î´Ö¤º¤Ã¤È¡¢¼ª¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë¡ÖÍÌÓºÙË¦¡×¤È¤¤¤¦²»¤ò´¶¤¸¼è¤ëÂçÀÚ¤ÊºÙË¦¤¬¡¢ÄÅÇÈ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿·úÊª¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢µÞ·ã¤«¤Ä¿¼¹ï¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡Ö¥é¥¤¥ÖÆñÄ°¡ÊµÞÀ²»¶Á³°½ý¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÉÂÂÖ¤Ç¤¹¡£°ì½Ö¤Î¹âÍÈ¤¬¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï°ìÀ¸¤Î¸å²ù¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡¡DecibelPro. How Loud Is 100 Decibels¡ÃWhat Does 100 Decibels Sound Like. Available
¢£ËèÆü¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó»ÈÍÑ¤â¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤ë
¡Ö¤Ç¤â¡¢»ä¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¡¢¤½¤¦»×¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¥¤¥ä¥Û¥ó¤òÄ¹»þ´Ö»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤ÎÅÅ¼ÖÆâ¡¢»Å»ö¤äÊÙ¶¯Ãæ¤ÎBGM¡¢¥²¡¼¥à¡¢Æ°²è»ëÄ°¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¡Ä¡Ä¡¢µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð°ìÆüÃæ¥¤¥ä¥Û¥ó¤òÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤´¼«¿È¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ä¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬ÉÑÈË¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¸½Âå¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤ä¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤Ï¡¢¼ª¤Ë¤È¤Ã¤Æ´í¸±¥¾¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ë100dB°Ê¾å¤Î²»¤ò´ÊÃ±¤Ë½ÐÎÏ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë¼ª¤ËÂç²»ÎÌ¤òÍá¤Ó¤»Â³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢À¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡ÊWHO¡Ë¤¬·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¤¥ä¥Û¥óÆñÄ°¡×¤Ë¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¤¥ä¥Û¥óÆñÄ°¡×¤Ï¡¢¡Ö¥é¥¤¥ÖÆñÄ°¡×¤ÈÆ±¤¸¤¯¡Ö´¶²»ÀÆñÄ°¡×¤Î°ì¼ï¡£WHO¤Î»î»»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢12¡Á35ºÐ¤ÎÌóÈ¾¿ô¡¢¤Ä¤Þ¤êÁ´À¤³¦¤Ç10²¯¿Í°Ê¾å¤Î¼ã¼Ô¤¬¡¢¾ÍèÅª¤ÊÆñÄ°¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨2¡Ë¡£
¥é¥¤¥ÖÆñÄ°¤¬µÞÀ¤Î°ì·â¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¤¥ä¥Û¥óÆñÄ°¤ÏËýÀÅª¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä¥À¥á¡¼¥¸¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Çµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤¡£¡ÖºÇ¶á¡¢¿Í¤ÎÏÃ¤¬Ê¹¤¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼êÃÙ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¼ãÇ¯¤Ç²ÃÎðÀÆñÄ°¡ÊÏ·¿ÍÀÆñÄ°¡Ë¤¬»Ï¤Þ¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨3¡Ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢40Âå¤Ç70ÂåÁêÅö¤ÎÄ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨2¡¡ÆüËÜ¼ªÉ¡°ö¹¢²ÊÆ¬ðôÉô³°²Ê³Ø²ñ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤â¥Ø¥Ã¥É¥Û¥óÆñÄ°¤Î¥ê¥¹¥¯¤¢¤ê¡ª¡×
¢¨3¡¡Fetoni AR, et al. Early Noise-Induced Hearing Loss Accelerates Presbycusis Altering Aging Processes in the Cochlea. Front Aging Neurosci. 2022;14:803973.
¢£Âç²»ÎÌ¤òµ¤»ý¤Á¤è¤¯´¶¤¸¤ë»ÅÁÈ¤ß
¤³¤³¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¡Ö¤Ç¤âÂç²»ÎÌ¤¬µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤È»×¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¸¤Ä¤ÏÂç²»ÎÌ¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢Ç¾²Ê³ØÅª¤Ë²òÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²»³Ú¤¬¥á¥½¥ê¥à¥Ó¥Ã¥¯Êó½··Ï¡Ê¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¡Ë¤È¥ª¥Ô¥ª¥¤¥É·Ï¤ò»É·ã
fMRI¡Êµ¡Ç½Åª¼§µ¤¶¦ÌÄ²èÁüË¡¡Ë¤äPET¡ÊÍÛÅÅ»ÒÊü¼ÍÃÇÁØ»£±Æ¡Ë¤òÍÑ¤¤¤¿¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¡Ö¥¾¥¯¥Ã¡×¤È¤¹¤ë½Ö´Ö¡¢Ç¾¤ÎÊó½··Ï¤Ç¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤È¤¤¤¦²÷³ÚÊª¼Á¤¬Êü½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨4¡Ë¡£
Âç²»ÎÌ¤¬¸ò´¶¿À·Ð·Ï¤Î¡Ö¿´ÃÏ¤è¤¤³ÐÀÃ¾õÂÖ¡×¤òºî¤ë
²»ÎÌ¤¬Âç¤¤¤¤Û¤É¡¢Ç¾¤ÎÈ¿±þ¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¸ÂÅÙ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£120dB¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê²»ÎÌ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤ÏÄË¤ß¤äÉÔ²÷´¶¤ò´¶¤¸¤ë¿À·Ð²óÏ©¤¬³èÀ²½¤·¤Þ¤¹¡£
Äã²»¡¦Âç²»ÎÌ¤¬Á°Äí·Ï¤ÈÂÎÀ´¶³Ð¤ò»É·ã¤·¡¢¡ÖÂÎ¤´¤È²»¤Ë¾è¤ë¡×²÷´¶¤òÀ¸¤à
Äã²»°è¤Ï¡Ö²»¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡Ö¿¶Æ°¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¼ª¤ÇÄ°¤¯¤È¤¤¤¦¤è¤êÂÎ¤Ç´¶¤¸¤ë´¶³Ð¤Ë¶á¤¤¤Î¤Ç¤¹¡Ê¢¨5¡Ë¡£ÆÃ¤Ë90dB°Ê¾å¤Î¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄ´À°¤¹¤ëÇ¾¤ÎÉô°Ì¡ÖÁ°Äí·Ï¡×¤¬Ä¾ÀÜ»É·ã¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¸¦µæÊó¹ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÎ¤¬¼«Á³¤ËÍÉ¤ì¤ë´¶³Ð¤Ïµ¤¤Î¤»¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸Íý³ØÅª¤Ê¸½¾Ý¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
½¸ÃÄ¤Ç¤ÎÆ±´ü¤¬¥¨¥ó¥É¥ë¥Õ¥£¥óÊ¬Èç¤òÂ¥¤·¡¢¼Ò²ñÅªå«¤ò¶¯²½¤¹¤ë
ÂçÀª¤Î¿Í¤ÈÆ±¤¸¥Ó¡¼¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤¿¤ê²Î¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢Ç¾Æâ¤ËÄË¤ß¤Ø¤ÎÂÑÀ¤ò¹â¤á¤ë¥¨¥ó¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¡¢¼ª¤¬ÄË¤¯¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£¤µ¤é¤Ë½¸ÃÄ¤ÇÆ±´ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·ëÂ«´¶¤äËþÂ´¶¤¬ÁýÉý¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö²ñ¾ì¤¬°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¡¢Ç¾²Ê³ØÅª¤Ë¤â¼Âºß¤¹¤ë¸½¾Ý¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨4¡¡Ferreri L, Mas-Herrero E, Zatorre RJ, et al. Dopamine modulates the reward experiences elicited by music. Proc Natl Acad Sci USA. 2019.
¢¨5¡¡Todd NPM, Cody FW. Vestibular responses to loud dance music: A physiological basis of the "rock and roll threshold"? J Acoust Soc Am. 2000;107(1):496-500.
¢£¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò¤Ä¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¿´Íý¤È¤Ï
¤µ¤é¤Ë¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¿´ÍýÅªÍ×ÁÇ¤¬Æ¯¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö²»³Ú¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼þ°Ï¤«¤é¼«Ê¬¤òÀÚ¤êÎ¥¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Íßµá¤Ç¤¹¡£ÅÅ¼Ö¤ÎÁû²»¡¢³¹¤Î»¨²»¡¢ÎÙ¤Î¿Í¤Î²ñÏÃ¡£¤³¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤ò¾Ã¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿»¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤¬¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¤ÎÂç²»ÎÌÄ°¼è¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¿´Íý³Ø¤Ç¤Ï¤³¤ì¤ò¡Ö¥Þ¥¹¥¥ó¥°¡Ê¼×ÊÃ¡Ë¸ú²Ì¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£³°³¦¤Î»¨²»¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÎÉÔ°Â¤ä·ù¤Ê»×¹Í¤Þ¤Ç¤â¤«¤¾Ã¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ÎÂ¿¤¤¸½Âå¿Í¤Û¤É¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ë°ÍÂ¸¤·¤ä¤¹¤¤¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢ÅÅ¼Ö¤ä³¹Ãæ¤¬Áû¤¬¤·¤¤¤È¡¢¤½¤ÎÁû²»¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ï¤Ã¤¤ê²»³Ú¤òÄ°¤³¤¦¤È¤·¤Æ¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë²»ÎÌ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤¬Âç¤¤ÊÍî¤È¤··ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÂç²»ÎÌ¤Ç²»³Ú¤òÄ°¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Â¿ÁØÅª¤Ê¡ÖÊó½·¡×¤¬Æ±»þ¤ËºîÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡£À¸Êª¤È¤·¤ÆËÜÇ½Åª¤Ë¡Öµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬ÁíÆ°°÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¡Öµ¤»ý¤Á¤è¤µ¡×¤¬¡¢ÈéÆù¤Ê¤³¤È¤Ë¼ª¤òÇË²õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Âç²»ÎÌ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆñÄ°¤Ë¤Ê¤ëÍýÍ³
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤ÆÂç²»ÎÌ¤ÇÆñÄ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»ä¤¿¤Á¤Î¼ª¤Î±ü¡ÊÆâ¼ª¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÍÌÓºÙË¦¡×¤È¤¤¤¦ºÙË¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºÙË¦¤ÎÀèÃ¼¤Ë¤Ï¡¢È±¤ÎÌÓ¤Î¤è¤¦¤ÊÁ¡ÌÓ(¤»¤ó¤â¤¦)¤¬À¸¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢²»¤Î¿¶Æ°¤Ç¤³¤ÎÁ¡ÌÓ¤¬ÍÉ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÈ¿±þ¤·¤Þ¤¹¡£Á¡ÌÓ¤¬ÍÉ¤ì¤ë¤ÈºÙË¦Æâ¤ËÅÅµ¤¿®¹æ¤¬È¯À¸¤·¡¢¤½¤ì¤¬Ä°¿À·Ð¤òÄÌ¤Ã¤ÆÇ¾¤ËÆÏ¤¤Þ¤¹¡£Ç¾¤¬¤½¤Î¿®¹æ¤ò¡Ö²»¡×¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¶¯¤¹¤®¤ë²»¤ÎÇÈ¤¬ºî¤ê½Ð¤¹¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢Á¡ÌÓ¤¬ÊªÍýÅª¤Ë¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤êÀÞ¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£·ÚÅÙ¤ÎÂ»½ý¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿ôÆü°ÊÆâ¤ËÁ¡ÌÓ¤¬½¤Éü¤µ¤ì¡¢Ä°ÎÏ¤¬²óÉü¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¸ÂÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢ÀÞ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤Ç¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤â¤¦¸µ¤Ë¤ÏÌá¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢ÍÌÓºÙË¦¤ÈÄ°¿À·Ð¤ò¤Ä¤Ê¤°¥·¥Ê¥×¥¹¡ÊÀÜÂ³Éô¡Ë¤¬ÀÚÃÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£¤³¤ì¤â¼£¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Âç²»ÎÌ¤ÏºÙË¦Æâ¤Î¡ÖÈ¯ÅÅ½ê¡×¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤òÂ»½ý¤µ¤»¤¿¤ê¡¢³èÀ»ÀÁÇ¼ï¡ÊROS¡Ë¤òÂçÎÌÈ¯À¸¤µ¤»¤Æ±ê¾É¤òµ¯¤³¤·¤¿¤ê¡¢Æâ¼ª¤Î·ì´É¤ò¼ý½Ì¤µ¤»¤Æ·ìÎ®¤ò°²½¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÙË¦¤ò»àÌÇ¤µ¤»¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿ºÙË¦¤Ï¡¢ÆóÅÙ¤ÈÀ¸¤ÊÖ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¡Ö²»ÎÌ¡×¤È¡ÖË½Ïª»þ´Ö¡×¤Î´í¸±¥é¥¤¥ó
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î²»ÎÌ¤ò¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î»þ´ÖÄ°¤¤¤¿¤é´í¸±¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¸¤Ä¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï¹ñºÝÅª¤Ê´ð½à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¢¨6¡Ë¡£¹ñºÝ´ð½à¤Ç¤Ï¡¢²»ÎÌ¤¬3dB¾å¤¬¤ë¤´¤È¤Ë°ÂÁ´¤ÊË½Ïª»þ´Ö¤ÏÈ¾Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
91dB ¢ª 2»þ´Ö
94dB ¢ª 1»þ´Ö
97dB ¢ª 30Ê¬
100dB ¢ª 15Ê¬
Àè¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤ÎÊ¿¶Ñ²»ÎÌ¤Ï100dB¤Ç¡¢¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¶á¤¯¤Ç¤Ï120dB¤Ç¤¹¡£±Ç²è´Û¤â¥Ô¡¼¥¯»þ¤Ë¤Ï110dBÁ°¸å¤ËÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏ²¼Å´¼ÖÆâ¤ÏÌó80dBÄøÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÁû²»¤ÎÃæ¤Ç²»³Ú¤òÄ°¤³¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢´ÊÃ±¤Ë90dB¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥é¥ª¥±¤â¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È100dB¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¡ÖÂç¤¤¹¤®¤ë¡¦¶á¤¹¤®¤ë¡¦Ä¹¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¾ò·ï¤Ç¤¹¡£¤³¤Î3¾ò·ï¤¬½Å¤Ê¤ë¤È¡¢¼ª¤Ï¿¼¹ï¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£°ì»þÅª¤ÊÄ°ÎÏÄã²¼¤ÇºÑ¤à¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ë¤È±Êµ×Åª¤ÊÄ°ÎÏÄã²¼¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤Ê¤éÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÌýÃÇ¤¬¡¢¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤·ë²Ì¤ò¾·¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨6¡¡Understanding Noise Exposure Limits: Occupational vs. General Environmental Noise Blogs CDC
¢£¡Ö¼ªÉ¡²Ê¤Ë¹Ô¤±¤Ð¼£¤ë¡×¤Ï¸¸ÁÛ
¤â¤·Âç²»ÎÌ¤Ç¼ª¤òÂ»½ý¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¼£ÎÅ¤Ç¼£¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£·ëÏÀ¤«¤é¤¤¤¦¤È¡¢³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿ÆÃ¸úÌô¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¼£ÎÅË¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆÍÈ¯ÀÆñÄ°¤Ë½à¤¸¤Æ¡¢¡ÖÉû¿ÕÈé¼Á¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¡×¤ÎÁ´¿ÈÅêÍ¿¡¢¡Ö¹âµ¤°µ»ÀÁÇÎÅË¡¡×¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÄ°ÎÏ²þÁ±¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¾ÉÎã¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Åý·×Åª¤Ë¤ÏÊ¿¶Ñ¤·¤Æ¿ô¥Ç¥·¥Ù¥ë¤«¤é½½¿ô¥Ç¥·¥Ù¥ëÄøÅÙ¤Î²óÉü¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Î×¾²¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢Ìó37¡ó¤¬¼£Ìþ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìó28¡ó¤Ï²þÁ±¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤â¡¢Ä°ÎÏ¸¡ºº¾å¤Ï¡Ö²óÉü¤·¤¿¡×¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢¼ªÌÄ¤ê¤äÊ¹¤³¤¨Êý¤Î°Û¾ï¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÊ¹¤¼è¤êº¤Æñ¤¬¸å°ä¾É¤È¤·¤Æ»Ä¤ë¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤·¤â¡¢¡Ö¥é¥¤¥Ö¤Î¸å¡¢¼ª¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×¡Ö¥¡¼¥ó¤È¤¤¤¦¼ªÌÄ¤ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤¬¡Ö¿²¤Æ¤â¼£¤é¤Ê¤¤¡×¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¼ªÉ¡°ö¹¢²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÍýÁÛÅª¤Ë¤Ï48¡Á72»þ´Ö°ÊÆâ¡¢ÃÙ¤¯¤È¤â1¡Á2½µ´Ö°ÊÆâ¤Î¼õ¿Ç¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡Ê¢¨7¡Ë¡£Áá¤±¤ì¤ÐÁá¤¤¤Û¤É¡¢²óÉü¤Î²ÄÇ½À¤Ï¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÆÍÈ¯ÀÆñÄ°¡Ê¸¶°øÉÔÌÀ¤ÎµÞÀ´¶²»ÆñÄ°¡Ë¤Î¾ì¹ç¡¢¼«Á³²óÉüÎ¨¤¬30¡Á60¡óÄøÅÙ¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨8¡Ë¡£¤·¤«¤·¡¢Áû²»ÀÆñÄ°¤ÏÊªÍýÅª¤ÊÂ»½ý¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼«Á³²óÉü¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤µ¤é¤Ë¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½Í½ËÉ¤¬²¿¤è¤ê¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨7¡¡Springer. Urgent treatment within 72 h for acoustic trauma. 2025.
¢¨8¡¡Medscape. Sudden Hearing Loss¡½¡½Prognosis. Available
¢£°ìÀ¸¤ÎÄ°ÎÏ¤ò¼é¤ë5¤Ä¤Î½¬´·
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÄ°ÎÏ¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Í½ËÉÊýË¡¤Ï¤È¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£
¡¥¯¥é¥Ö¤ä¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡Ö¥é¥¤¥ÖÍÑ¼ªÀò¡×¤ò»È¤¦
¥é¥¤¥ÖÍÑ¤Î¼ªÀò¤Ï¡¢²»¼Á¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é²»ÎÌ¤À¤±¤òÄã¸º¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥í¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ä¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÆü¾ïÅª¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤à¤·¤í¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¾ï¼±¡×¤Ç¤¹¡£
¢²»ÎÌ¤È»þ´Ö¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¡½¡½60¡¿60¥ë¡¼¥ë¤ò¼ÂÁ©
ºÇÂç²»ÎÌ¤Î60¡ó°Ê²¼¤ÇÄ°¤¡¢Ï¢Â³»ÈÍÑ¤Ï60Ê¬°ÊÆâ¤È¤·¡¢¹ç´Ö¤Ë5¡Á10Ê¬¤Ï¼ª¤òµÙ¤Þ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£WHO¤Î¿ä¾©¤Ç¤Ï¡¢80dB¤Ç½µ¤¢¤¿¤ê40»þ´Ö¡Ê1Æü¤¢¤¿¤êÌó5.5»þ´Ö¡Ë¡¢98dB¤Ç¤Ï½µ¤¢¤¿¤ê75Ê¬¤Þ¤Ç¤¬ÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤ÎAppleWatch¤äiPhone¤Ë¤Ï²»ÎÌ¥â¥Ë¥¿¡¼µ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢´í¸±¤Ê²»ÎÌ¤Ë¤Ê¤ë¤È·Ù¹ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡Ç½¤ò¤¼¤Ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£AirPods¤ÈiPhone¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ê¤é¡¢Ä°¤¤¤Æ¤¤¤ë²»ÎÌ¥ì¥Ù¥ë¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¡¢¤º¤Ã¤È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤È¤¤Ë¤ÏÀÅ¤«¤Ê¾ì½ê¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥È¥¤¥ìµÙ·Æ¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î´Ö¤ËÆâ¼ª¤¬²óÉü¤¹¤ë»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£µÙ·ÆÃæ¤Ë·ìÎ®¤¬²óÉü¤·¡¢·ÚÈù¤ÊÂ»½ý¤Î½¤Éü¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£¼ª¤òµÙ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼ª¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
£¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò³èÍÑ
ÄÌ¶Ð»þ¤Ê¤ÉÅÅ¼ÖÆâ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¼þ°Ï¤ÎÁû²»¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢²»ÎÌ¤ò¾å¤²¤¹¤®¤º¤Ë²»³Ú¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°µ¡Ç½ÉÕ¤¥¤¥ä¥Û¥ó¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤ÆÂç²»ÎÌ¤ÇÄ°¤¯¤È´í¸±¤Ê¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢°Õ³°¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¤äÈèÏ«¤ÏÆâ¼ª¤ÎÄñ¹³ÎÏ¤òÄã²¼¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¥é¥¤¥ÖÁ°¸å¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈµÙÂ©¤ò¼è¤ê¡¢ÂÎÄ´¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µÊ±ì¼Ô¤ÏÈóµÊ±ì¼Ô¤ËÈæ¤Ù¤ÆÆñÄ°¥ê¥¹¥¯¤¬1.15ÇÜ¹â¤¤¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¢¨9¡Ë¡£¤Ç¤¤ì¤Ð¥¿¥Ð¥³¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¨9¡¡UK Biobank smoking and hearing loss data. 2014.
----------
²»ÎÉ ÎÓÂÀÏº¡Ê¤ª¤È¤é¡¦¤ê¤ó¤¿¤í¤¦¡Ë
°å»Õ¡¢°åÎÅ¥é¥¤¥¿¡¼
2006Ç¯¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¡£Î×¾²¸¦½¤½¤Î»¸å¡¢2008Ç¯¤è¤êÆ±Âç³Ø¼ªÉ¡°ö¹¢²Ê³Ø¶µ¼¼¤Ø½êÂ°¡£ÆüËÜ¼ªÉ¡°ö¹¢²Ê³Ø²ñÀìÌç°å¡¦»ØÆ³°å¡¢¼ª²Ê³Ø²ñÇ§Äê°å¡£¼ª²Ê¡¢Ä°³Ð¤òÀìÌç¤È¤·¡¢Î×¾²¶ÐÌ³°å¤È¤·¤Æ½¾»ö¤¹¤ë¡£2018¡Á2020Ç¯¡¢ÊÆ¹ñ¥Î¡¼¥¹¥¦¥§¥¹¥¿¥óÂç³Ø¼ªÉ¡°ö¹¢²ÊÆ¬ðôÉô³°²Ê¤Ç¥Ý¥¹¥È¥É¥¯¥È¥é¥ë¥Õ¥§¥í¡¼¤È¤·¤ÆÀèÅ·ÀÆñÄ°¤ÎÃÁÇòµ¡Ç½²òÀÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðÁÃ¸¦µæ¤Ë½¾»ö¡£2021Ç¯¤è¤ê¹ñÎ©ÉÂ±¡µ¡¹½ÆÊÌÚ°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¼ªÉ¡°ö¹¢²Ê¤Ë°åÄ¹¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¡£ËÜÌ¾¡¢¾®Åç·É»Ë¡£¸½ºß¤ÏX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç°å³Ø¡¦·ò¹¯¾ðÊó¤Î·¼ÌØ³èÆ°¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°åÎÅ¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ°åÎÅµ»ö¼¹É®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2006Ç¯½Õ¡¢ÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô¤Ç³«¶ÈÍ½Äê¡£
----------
¡Ê°å»Õ¡¢°åÎÅ¥é¥¤¥¿¡¼ ²»ÎÉ ÎÓÂÀÏº¡Ë