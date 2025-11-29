11月24日、沖縄本島で大規模な漏水が発生し、広範囲で断水のおそれが生じるという事態が起こった。この災害情報をNHKがX（旧Twitter）に投稿したところ、ネット上で炎上を巻き起こし、大きな物議を醸している。【写真】緊急時にログインは無理…批判が集まったNHKの“災害投稿”断水情報に500万アクセスNHKは日頃から、地震や台風、大雨、大雪などの災害情報や防災情報を「NHK生活・防災」というXアカウントで発信しており、24