Photo: Daisuke Ishizaka Macユーザーのギズモード編集部員マエノが、念願のM4 Mac miniをゲット。ホクホクの気分で、Apple（アップル）きってのハイスペックPCの使い心地を堪能していました。 Photo: Daisuke Ishizaka 彼にはハイスペックなM4 Mac miniを導入するからには、試してみたかったことがありました