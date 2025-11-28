ジオスターがこの日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、営業利益を１１億２０００万円から１３億円（前期比１６．２％減）へ、純利益を７億３０００万円から８億５０００万円（同１．８％増）へ上方修正して、減益予想から一転最終増益予想にするとともに、期末配当予想を３円から４円５０銭に引き上げ年間配当予想を８円５０銭（前期１１円）とした。 売上高は２７４億円（同４．０％減）の従来見通