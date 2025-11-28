ミナトホールディングスがこの日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を２４０億円から２６５億６５００万円（前期比８．３％増）へ、営業利益を８億５０００万円から１３億７６００万円（同７９．４％増）へ、純利益を４億８０００万円から７億９６００万円（同２．１倍）へ上方修正した。 足もとで、半導体メモリー製品の市場価格上昇がデジタルデバイス事業の収益に寄与していることに