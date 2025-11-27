日銀が２７日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５６円１０～１２銭と前営業日比２７銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１８０円９４～９８銭と同１３銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１５９１～９３ドルと同０．００１２ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS