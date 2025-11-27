ワイノット株式会社が、グループ企業であるモノリスコーポレーション株式会社および株式会社川村工業の全株式を、株式会社現場共創機構へ譲渡いたしました。2025年11月18日に完了したこの譲渡は、建設業における構造改革と「人的資本経営」の推進を目的とした戦略的な取り組みです。 現場共創機構・ワイノット「株式譲渡」 譲渡日：2025年11月18日譲渡元：ワイノット株式会社譲渡先：株式会社現場共創機構対象企業