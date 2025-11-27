「丸亀製麺」を運営するトリドールホールディングスの業績が絶好調です。利益率においては競合の「はなまるうどん」を大きく引き離しています。丸亀製麺の強さの背景には、消費者の意識の変化と、会社による戦略的なサービス力の向上があります。数多ある飲食店の中で丸亀製麺が選ばれているのはなぜなのでしょうか。◆「丸亀製麺」と「はなまるうどん」の店舗数の差は2倍に国内における丸亀製麺の2026年3月期上期の売上高は