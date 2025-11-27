スーパー歌舞伎『もののけ姫』が、2026年7〜8月に東京・新橋演舞場で上演されることが決定した。アシタカ役を市川團子、サン役を中村壱太郎が務める。【写真】アシタカ＆サンを演じる2人のりりしい姿1986年、歌舞伎の伝統と現代的なスペクタクルを融合させたダイナミックで斬新な演出が話題を呼び、日本の演劇界に新たなジャンルを確立したスーパー歌舞伎『ヤマトタケル』。その初演から40周年を迎える2026年、スーパー歌舞伎