R35型「GT-R」18年の歴史に幕が下りる！日産自動車は2025年11月22日〜24日の3日間、神奈川県横浜市の日産グローバル本社ギャラリーにて、スポーツカー「GT-R」のファンに向けた特別展示イベント「FOREVE“R”〜GT-Rファンは永遠に〜」を開催しています。【“３度目の復活”はいつ？】これが勢ぞろいした「歴代GT-R」です（写真で見る）3日間にわたって開催される本イベントは、日産GT-R（R35型）が生産終了となったことに伴い