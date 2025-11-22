初のセンバツ出場を当確させた帝京長岡野球部高校・大学野球の秋の日本一を決める明治神宮大会（神宮）は14日から6日間、熱戦が繰り広げられた。高校の部で初出場した帝京長岡（北信越）は14日の1回戦、英明（四国）に2-5で敗れたが、歴史に新たな1ページを刻んだ。全国屈指の実力を誇るサッカー部、バスケットボール部などに続き、野球部もついに全国に。一方でスポーツ強豪校には資金面で抱える問題もある。応援を引率した浅川