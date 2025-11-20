2022年カタール・ワールドカップのグループステージで、日本代表に唯一の黒星をつけたコスタリカ代表が、北中米W杯の出場を逃した。出場国が増えたなかで、まさかの予選敗退だ。北中米・カリブ海（CONCACAF）予選で、グループCのコスタリカは11月13日にハイチとの決戦に０−１で敗れると、18日のホンジュラス戦もスコアレスドロー。終盤の大失速で、グループ３位に終わり、４大会連続の出場を逃した。この結果に海外メディア