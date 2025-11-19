ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 皿の投入口にエビの尻尾を載せたまま入れても大丈夫？くら寿司側が回… くら寿司 回転寿司 寿司 X（Twitter）で話題 飲食業界 外食 J-CASTニュース J-CASTニュース 皿の投入口にエビの尻尾を載せたまま入れても大丈夫？くら寿司側が回答 2025年11月19日 15時50分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 各席に「皿カウンター水回収システム」が設置されているくら寿司 皿に「エビの尻尾」を載せたまま投入口に入れても問題ないのかが話題だ 広報部担当者は、多少のゴミは誤って流しても運営に支障はないと説明した 記事を読む おすすめ記事 「料理本出して下さい」滝沢眞規子、彩り豊かな手作り弁当に絶賛の嵐「本当に美味しそう」「ご家族が羨ましい」 2025年11月19日 5時50分 あと一品にも◎「小松菜×厚揚げ」のボリューム副菜4選 2025年11月18日 7時0分 地元で長年愛される伝統の味！郷土料理の「汁物」で寒い季節もぽっかぽか 2025年11月19日 8時0分 1ページマンガで“バズった”作者のデビュー作「忍ばれさん」1巻が本日発売！ 2025年11月5日 12時0分 【きょうから】スタバ新作”スープチーノ”登場、トリュフ香る一杯に「絶対飲む」とSNSで反響 2025年11月14日 6時45分