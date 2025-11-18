【キーウ共同】ウクライナ国営原子力企業を巡る巨額汚職事件で、不法に利益を得た疑いがあるチェルニショフ元副首相兼国民統合相は17日「犯罪に関与していない」と容疑を否認した。キーウの裁判所での審理に先立ち、記者団に述べた。事件の中心人物で、ゼレンスキー大統領の元ビジネスパートナー、ミンディッチ氏については「よく知らない」と述べた。国家汚職対策局（NABU）は国営エネルゴアトムが発注した施設の防護工事など